Рондон может перейти в испанский клуб

Венесуэльский форвард Саломон Рондон, поигравший в Российской премьер-лиге за петербургский «Зенит», может трудоустроиться в чемпионате Испании.

Как информирует Todofichajes, в трансфере 34-летнего нападающего заинтересована «Альмерия». Переход может быть оформлен в январское трансферное окно. Предыдущим клубом Саломона был аргентинский «Ривер Плейт».

В 2023 году форвард сыграл 31 матч за «Ривер Плейт» и забил десять голов.

«Альмерия» провально выступает в нынешнем сезоне. После 18 туров Ла Лиги команда набрала всего пять баллов и замыкает турнирную таблицу.