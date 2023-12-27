Гризманн готов играть только за один европейский клуб

Французский нападающий Антуан Гризманн заявил, что мадридский «Атлетико» будет его последним клубом в Европе.

«Контракт? Я знаю, что клуб хотел бы меня продлить. Мы обсудим это. «Атлетико» будет для меня последним клубом в Европе. Затем я хочу продолжить карьеру в МЛС», - передает слова 32-летнего форварда AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн провел 18 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Срок действующего трудового соглашения между Антуаном и «матрасниками» рассчитан до конца июня 2026 года. Его ценник – 20 миллионов евро.