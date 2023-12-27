В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян улетел в Россию

В пресс-службе «Реал Сосьедада» сообщили о состоянии бывшего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, который пропустил игру против «Кадиса».

Пресс-служба сообщила, что вся команда сейчас находится в отпуске, а сам Арсен улетел в Россию.

«О его состоянии будет известно после окончания паузы, 29 декабря, когда по возвращению в Испанию все игроки команды пройдут медицинское обследование», - приводит слова пресс-службы Sport24.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде.