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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реал Сосьедаде» сообщили, что Захарян улетел в Россию

27 Декабря 2023 • 10:04 Комментировать

В пресс-службе «Реал Сосьедада» сообщили о состоянии бывшего полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна, который пропустил игру против «Кадиса». 

Пресс-служба сообщила, что вся команда сейчас находится в отпуске, а сам Арсен улетел в Россию.

«О его состоянии будет известно после окончания паузы, 29 декабря, когда по возвращению в Испанию все игроки команды пройдут медицинское обследование», - приводит слова пресс-службы Sport24.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 17 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться одной результативной передачей партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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