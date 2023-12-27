Травма Педри может оказаться более серьёзной, чем предполагалось

«Барселоне», похоже, придётся обойтись без Педри в ближайших матчах.

Полузащитник получил повреждение на тренировке, из-за чего не смог принять участие в недавнем поединке против «Альмерии». Изначально предполагалось, что 21-летний игрок будет доступен в начале январе, однако травма может оказаться более серьёзной. По сведениям Mundo Deportivo, в клубе настроены пессимистично. Хавбек рискует пропустить матч полуфинала Суперкубка Испании против «Осасуны», который состоится 11 января.

Педри появился на поле в 11 матчах «Барселоны» в текущем сезоне. В активе испанца один забитый гол и одна результативная передача.