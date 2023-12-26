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Гризманн хочет обсудить с «Атлетико» условия своего контракта

26 Декабря 2023 • 23:37 Комментировать
Жирона
...
Атлетико М
03.01 23:30

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ждёт звонка от руководства клуба.

Французский футболист дважды соглашался на сокращение зарплаты – его текущий оклад составляет порядка 7 млн евро в год чистыми. По информации Marca, 32-летний форвард надеется, что теперь условия договора будут пересмотрены. Игрок ждёт звонка от руководства клуба для обсуждения данного вопроса.

Напомним, что недавно Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико» наряду с Луисом Арагонесом – 173 гола. Действующее соглашение француза с «матрасниками» рассчитано до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн

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