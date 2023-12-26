Гризманн хочет обсудить с «Атлетико» условия своего контракта

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ждёт звонка от руководства клуба.

Французский футболист дважды соглашался на сокращение зарплаты – его текущий оклад составляет порядка 7 млн евро в год чистыми. По информации Marca, 32-летний форвард надеется, что теперь условия договора будут пересмотрены. Игрок ждёт звонка от руководства клуба для обсуждения данного вопроса.

Напомним, что недавно Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико» наряду с Луисом Арагонесом – 173 гола. Действующее соглашение француза с «матрасниками» рассчитано до середины 2026 года.