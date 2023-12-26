«Барселона» рассмотрит предложения по Рафинье в январе

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас может быть продан в зимнее трансферное окно.

Бразилец не является постоянным игроком стартового состава «сине-гранатовых» в нынешнем сезоне, поэтому клуб рассмотрит возможность его продажи уже в январе, если поступят предложения, информирует Barca Universal. В подписании 27-летнего футболиста по-прежнему заинтересован «Манчестер Юнайтед», предлагающий обмен на Джедона Санчо, а также неназванный клуб из чемпионата Саудовской Аравии.

Рафинья Диас записал себе в актив три забитых мяча и семь результативных передач в 17 встречах текущей кампании. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет 50 млн евро.