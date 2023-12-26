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Рианчо: Надеюсь, Захарян оправдает доверие Альгуасиля

26 Декабря 2023 • 21:10 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Алавес
02.01 21:15

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил игру российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Видно, что в «Сосьедаде» ему доверяют, он часто выходит на поле, несмотря на невысокую результативность. Это очень хорошо для футболиста, что тренер верит в него», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Специалист надеется, что Захарян сможет оправдать доверие, но выводы можно будет делать только после окончания сезона.

20-летний полузащитник перебрался в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно. В составе сан-себастьянского клуба он принял участие в 17 матчах во всех турнирах и отдал один голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Рауль Рианчо Арсен Захарян ещё теги

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