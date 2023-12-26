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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дмитрий Черышев оценил перспективы Захаряна в Испании

26 Декабря 2023 • 20:49 Комментировать

Дмитрий Черышев, который в своё время играл и тренировал в Испании, высказался о перспективах Арсена Захаряна. Как известно, полузащитник в летнее трансферное окно перебрался из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

По словам Черышева, важным отличием испанского чемпионата от российского является то, что в нём нужно выкладываться на 200%, даже когда тебя выпускают на небольшое количество минут.

«Думаю, у Арсена всё получится, ведь у него просто великолепные технические и скоростные качества. Только нужно адаптироваться, и всё будет хорошо», - цитирует Черышева Metaratings.

За «Реал Сосьедад» Арсен Захарян провёл 17 матчей. В них россиянин отметился одним голевым пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Черышев Арсен Захарян ещё теги
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