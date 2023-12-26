Рюдигер: «В детстве мы с семьёй иногда не знали, будет ли у нас еда на следующий день»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал о своём сложном детстве. Напомним, немецкий футболист выступает за «королевский клуб» с лета 2022 года, когда перешёл из «Челси» на правах свободного агента.

«Я вырос в очень неблагополучном районе, откуда мне нужно было найти выход, ведь иначе пришлось бы сложно. В детстве мы с семьёй иногда не знали, будет ли у нас еда на следующий день. В своих районах вы наверняка видите парней с красивыми машинами или дизайнерской обувью», – цитирует Рюдигера Madrid Zone.

Рюдигер в этом сезоне провёл 17 матчей в чемпионате Испании, где не отметился ни одним результативным действием.