Рибалта может стать спортивным директором «Сельты»

Известный менеджер Хавьер Рибалта может занять пост спортивного директора испанской «Сельты». Об этом сообщает журналист Маттео Моретти.

Напомним, ранее специалист вел переговоры с московским «Спартаком», однако «красно-белые» остановили свой выбор на Томаше Амарале.

По сведениям источника, представителям «Сельты» очень нравится работа Рибалты, по этой причине клуб в самое ближайшее время намерен сделать официальное предложение функционеру.

После 18 туров «Сельта» находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В копилке команды 13 очков.