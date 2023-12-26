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Рибалта может стать спортивным директором «Сельты»

26 Декабря 2023 • 15:14 Комментировать
Сельта
...
Бетис
03.01 21:15

Известный менеджер Хавьер Рибалта может занять пост спортивного директора испанской «Сельты». Об этом сообщает журналист Маттео Моретти.

Напомним, ранее специалист вел переговоры с московским «Спартаком», однако «красно-белые» остановили свой выбор на Томаше Амарале.

По сведениям источника, представителям «Сельты» очень нравится работа Рибалты, по этой причине клуб в самое ближайшее время намерен сделать официальное предложение функционеру.

После 18 туров «Сельта» находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В копилке команды 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Хавьер Рибалта

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