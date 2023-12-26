Фелиш понимает, что пока не заслужил полноценный трансфер в «Барселону»

Нападающий каталонской «Барселоны» Жоау Фелиш понимает, что пока не заслужил полноценный трансфер в команду Хави Эрандеса своими выступлениями в первой половине сезона. Напомним, летом «сине-гранатовые» арендовали португальца без права выкупа.

По информации от издания Sport, Фелиш понимает, что во второй половине сезона ему нужно прибавить и стать более стабильным. В противном случае «Барселона» вряд ли будет пытаться выкупить португальца на постоянной основе.

В первой половине сезона отметился тремя голами и двумя результативными передачами в пятнадцати матчах за «Барселону» в чемпионате Испании.