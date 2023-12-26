Анчелотти ещё не решил, кто будет основным вратарём «Реала» в начале года

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти пока не решил, какой вратарь будет основным в начале 2024 года. По информации от издания Marca, итальянский специалист продолжает оценивать ситуацию.

Напомним, после того, как Кепа Аррисабалага получил небольшую травму, Андрей Лунин провёл несколько матчей в старте. Украинец выходил даже тогда, когда испанец уже восстановился после повреждения. В декабре Анчелотти периодически ротировал Кепу и Лунина.

Напомним, Аррисбалага проводит этот сезон в «Реале» на правах аренды из лондонского «Челси». «Королевский клуб» пригласил Кепу для замены Тибо Куртуа, который получил травму крестообразных связок колена.