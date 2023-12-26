​Одна из лучших футболисток мира перенесёт артроскопию

Алексия Путельяс, двукратная обладательница «Золотого мяча», перенесёт хирургическое вмешательство. Как сообщает пресс-служба «Барселоны», в среду Путельяс перенесёт артроскопию для осмотра левого колена. После манипуляции каталонский клуб обещает выпустить новый пресс-релиз.
В феврале Алексия Путельяс отпразднует свой 30-й день рождения. Футболистка «Барселоны» выигрывала «Золотой мяч» в 2021 и 2022 годах.
«Барселона» выиграла все 12 матчей текущего чемпионата Испании среди женщин. Команда уверенно располагается на вершине турнирной таблицы.
Бан пользователя