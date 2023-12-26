Трансфер Гутьерреса не входит в планы «Реала»

Возвращение левого защитника Мигеля Гутьерреса не входит в планы мадридского «Реала». По информации от издания Marca, «королевский клуб» не планирует возвращать своего воспитанника из «Жироны». Напомним, у команды Карло Анчелотти есть первоочередное право выкупа фуллбека за 8 миллионов евро.

Источник отмечает, что «Реал» намерен бросить все силы на трансфер Альфонсо Дэвиса из мюнхенской «Баварии». Немцы не готовы удовлетворить требования канадца по зарплате, поэтому летом футболист с большой долей вероятности покинет «Альянц Арену». Контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года.