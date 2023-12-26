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Чемпионат Испании. Ла Лига

Головин рассказал о первых впечатлениях от игры Захаряна за сборную России

26 Декабря 2023 • 12:32 Комментировать

Хавбек «Монако» Александр Головин высказался об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна за национальную сборную России.

«Помню, когда впервые пересекся с Захаряном в сборной, это была домашняя игра с Хорватией (0:0). Думаю: «Ничего себе». В нём уже было видно, что это очень талантливый игрок», - рассказал Головин на ютуб-канале Nobel.

В общей сложности Захарян провел за сборную России семь поединков, в которых отметился результативной передачей.

Летом 2023 года Арсен перешел в «Реал Сосьедад». 20-летний россиянин провел 11 поединков в чемпионате Испании, в которых отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сборная России Александр Головин Арсен Захарян ещё теги
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