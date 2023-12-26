«Реал» рассчитывает на возвращение трёх игроков к матчу с «Мальоркой»

Сразу три футболиста мадридского «Реала» должны вернуться в строй к матчу с «Мальоркой», который станет для «королевского клуба» первым в 2024 году. По информации от журналиста Альберто Перейро, вернуться должны полузащитники Арда Гюлер и Эдуардо Камавинга, а также правый защитник Даниэль Карвахаль.

Напомним, Гюлер ещё не успел дебютировать за мадридский «Реал» после трансфера из «Фенербахче» за 20 миллионов евро. 18-летний турок начиная с лета получил сразу несколько повреждений. Что касается Камавинга и Карвахаля, эти игроки не смогли принять участие в последних матчах «Реала» из-за травм.