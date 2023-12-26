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«Реал» рассчитывает на возвращение трёх игроков к матчу с «Мальоркой»

26 Декабря 2023 • 12:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Сразу три футболиста мадридского «Реала» должны вернуться в строй к матчу с «Мальоркой», который станет для «королевского клуба» первым в 2024 году. По информации от журналиста Альберто Перейро, вернуться должны полузащитники Арда Гюлер и Эдуардо Камавинга, а также правый защитник Даниэль Карвахаль.

Напомним, Гюлер ещё не успел дебютировать за мадридский «Реал» после трансфера из «Фенербахче» за 20 миллионов евро. 18-летний турок начиная с лета получил сразу несколько повреждений. Что касается Камавинга и Карвахаля, эти игроки не смогли принять участие в последних матчах «Реала» из-за травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Эдуардо Камавинга Арда Гюлер ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
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