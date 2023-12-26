«Барселона» продаст Эрика Гарсию летом

Каталонская «Барселона» решила продать своего центрального защитника Эрига Гарсию ближайшим летом. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» намерены выручить солидные деньги за футболиста, который в этом сезоне выступает на правах аренды за «Жирону».

Напомним, в нынешней кампании Гарсия хорошо проявил себя в составе «бело-красных». В связи с этим «Барселона» считает, что стоимость футболиста заметно вырастет к грядущему лету. Клуб хочет продать Эрика на постоянной основе за солидные деньги, чтобы погасить часть своих долгов.

В этом сезоне Гарсия забил один гол в 15 матчах чемпионата Испании.