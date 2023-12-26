Тренер «Хетафе» Бордалас ответил, по силам ли Гринвуду однажды оказаться в «Реале» или «Барселоне»

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас ответил, по силам ли нападающему Мэйсону Гринвуду однажды оказаться в мадридском «Реале» или каталонской «Барселоне». Напомним, в этом сезоне молодой англичанин выступает за «Хетафе» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«По силам ли Гринвуду оказаться однажды в «Реале» или «Барселоне»? Это выдающийся игрок, который обладает огромным талантом. Тем не менее, талант – это ещё не всё, ведь усердная работа важнее таланта. Мы увидим его потенциал, но у Мэйсона определённо есть сильные качества», – цитирует Бордаласа Barca Universal.

На счету Гринвуда 3 гола и 4 ассиста в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.