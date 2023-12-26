Корнеев считает, что Захарян не оправдывает сумму своего перехода в «Реал Сосьедад»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев выразил мнение, что полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян пока не оправдывает сумму, за которую испанский клуб приобрёл его минувшим летом у «Динамо» (12 миллионов евро).

Эксперт считает, что в настоящий момент 20-летний футболист проходит период адаптации, поэтому ему необходима моральная поддержка.

«Он перешёл на уровень «я не ошибаюсь, вроде всё нормально», а должен показывать свои лучшие качества. Если он не будет этого делать, то это не то, чего ищет «Реал Сосьедад». Посмотрите, какая там конкуренция. Захарян попал в большой клуб, а не в средний», — цитирует Корнеева «Матч ТВ»

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 17 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.