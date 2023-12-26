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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Рамос также записал свой музыкальный клип

26 Декабря 2023 • 02:23 Комментировать

Мода на музыкальную карьеру становится популярной среди европейских футболистов, вот и Серхио Рамос решил записать свой клип - совместно с популярной группой Los Yakis. Он уже появился на платформе YouTube. Причем Рамос не появляется в клипе на один или два момента, а вполне активно участвует в разворачивающемся действии.

Впрочем, Рамос пытался спеть и ранее - популярность получила запись, на которой он исполняет La Roja Baila, песню, которая была гимном испанской сборной в ходе чемпионата Европы 2016 года. Напомним, что с минувшего лета Рамос выступает за «Севилью», в которой он начинал свою карьеру в начале столетия.


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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос
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