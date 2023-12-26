​Рамос также записал свой музыкальный клип

Мода на музыкальную карьеру становится популярной среди европейских футболистов, вот и Серхио Рамос решил записать свой клип - совместно с популярной группой Los Yakis. Он уже появился на платформе YouTube. Причем Рамос не появляется в клипе на один или два момента, а вполне активно участвует в разворачивающемся действии.

Впрочем, Рамос пытался спеть и ранее - популярность получила запись, на которой он исполняет La Roja Baila, песню, которая была гимном испанской сборной в ходе чемпионата Европы 2016 года. Напомним, что с минувшего лета Рамос выступает за «Севилью», в которой он начинал свою карьеру в начале столетия.