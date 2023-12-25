«Реал» готовит документы по Мбаппе

«Реал» сохраняет планы по подписанию звёздного форварда Килиана Мбаппе. Журналист Рамон Альварес де Мон в программе на своём канале в YouTube сообщил, что в начале января президент мадридского клуба Флорентино Перес намерен лично поговорить с Мбаппе.

По данным журналиста, «Реал» сейчас готовит документы по Мбаппе. Очевидно, что «сливочные» хотят закрыть вопрос с летним трансфером француза уже в следующем месяце.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до середины 2024 года, то есть летом форвард может перебраться в «Реал» в качестве свободного агента.

Мбаппе через неделю получит право подписать контракт с «Реалом»