​Мбаппе через неделю получит право подписать контракт с «Реалом»

Звёздный нападающий Килиан Мбаппе уже через неделю сможет вести переговорный процесс с любым иностранным клубом без разрешения «ПСЖ».

Как известно, правила ФИФА позволяют футболистам за полгода до истечения их контрактов вступать в переговоры с клубами из-за рубежа. Более того, игроки имеют право заключить предварительный контракт с одним из этих клубов.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в январе предложение Мбаппе сделает «Реал». Мадридский клуб рассчитывает заполучить форварда ближайшим летом.

В сезоне 2023/2024 Килиан Мбаппе провёл 22 матча, в которых забил 21 гол и отдал два голевых паса.