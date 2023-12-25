Артём Довбик проводит отличный сезон в «Жироне». Его команда сейчас делит первое место с «Реалом» в Ла Лиге по очкам, а сам Довбик делит с Антуаном Гризманном в списке бомбардиров (украинец и француз забили по 11 голов).

Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к 26-летнему Довбику проявляют «Барселона», «Атлетико», а также клубы Премьер-лиги Англии.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Артёма Довбика в 28 миллионов евро.

Ближайший матч «Жирона» проведёт 3 января – против «Атлетико» на своём поле.