Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселоне» интересен украинский нападающий слухи

25 Декабря 2023 • 22:22 Комментировать

Артём Довбик проводит отличный сезон в «Жироне». Его команда сейчас делит первое место с «Реалом» в Ла Лиге по очкам, а сам Довбик делит с Антуаном Гризманном в списке бомбардиров (украинец и француз забили по 11 голов).

Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, интерес к 26-летнему Довбику проявляют «Барселона», «Атлетико», а также клубы Премьер-лиги Англии.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Артёма Довбика в 28 миллионов евро.

Ближайший матч «Жирона» проведёт 3 января – против «Атлетико» на своём поле.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жирона Артём Довбик трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов 4
«Астон Вилла» остановилась, Нкунку дебютировал с голом, Роналду – как обычно 3
Конте возглавит итальянский гранд 3
​Стерлинг пожадничал и запорол стопроцентный момент в матче «Челси» 3
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
22:37 · Испания. Ла Лига
​Мбаппе через неделю получит право подписать контракт с «Реалом»
22:22 · Испания. Ла Лига
​«Барселоне» интересен украинский нападающий слухи
22:14 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» анонсировала трансфер Роке
21:58 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал между де Лигтом и Вараном слухи
21:52 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» задумала вернуть воспитанника
21:26 · Германия. Бундеслига
​«Реал» выбрал двух звёзд на усиление левого фланга обороны
20:44 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» не продаст Араухо «Баварии» даже за огромные деньги
18:01 · Испания. Ла Лига
​Роке едет в «Барселону»
16:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не будет участвовать на клубном чемпионате мира 2025 года
14:56 · Испания. Ла Лига
Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника 1
14:52 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет поскорее продлить контракт с Кроосом
14:40 · Испания. Ла Лига
Левандовски считает, что способен отыграть ещё два сезона за «Барселону»
14:27 · Испания. Ла Лига
«Бетис» хочет арендовать защитника «Атлетико»
13:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова сообщить Алонсо, что не будет продлевать с ним контракт
13:25 · Англия. Премьер-лига
Три клуба хотят подписать Мерино
Все новости
Рекомендуем