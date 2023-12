​«Барселона» анонсировала трансфер Роке

Витор Роке на днях присоединится к «Барселоне». В понедельник каталонский клуб уже анонсировал трансфер молодого бразильского нападающего коротким роликом. На нём 18-летнего Роке можно мельком увидеть в футболке «сине-гранатовых».

Ролик с Витором Роке «Барселона» подписала словами из популярной рождественской песни: All I want for Christmas is you (Всё, что я хочу на Рождество, - это ты).

Стоит сказать, что изначально трансфер Витора Роке в «Барселону» должен был состояться летом. Впрочем, каталонский клуб решил ускорить этот процесс.

На текущий момент «Барселона» занимает четвёртое место в таблице Ла Лиги.