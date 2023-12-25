​«Барселона» задумала вернуть воспитанника

Защитник Риад Чади может вернуться в «Барселону», воспитанником которой он является. Как сообщает испанский Sport, каталонцы планируют реализовать опцию обратного выкупа 20-летнего футболиста. Это может произойти только летом, когда «Бетис» реализует опцию выкупа. Сейчас перспективный Чади выступает за «бело-зелёных» на правах аренды.

В сезоне 2023/2024 Риад Чади провёл 15 официальных матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.

Стоит сказать, что «Барселона» на текущий момент располагается лишь на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.