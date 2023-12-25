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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Роке едет в «Барселону»

25 Декабря 2023 • 18:01 Комментировать

Талантливый нападающий Витор Роке перейдёт в «Барселону» не летом, а уже этой зимой. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 18-летний бразилец отправится в Испанию в ближайшие 24 часа.

Уже очень скоро Роке начнёт тренировки с «Барселоной» под руководством Хави.

На текущий момент «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Хави проведёт 4 января – против «Лас-Пальмаса» на поле соперника.

Отметим, что от лидирующего «Реала» «Барселона» сейчас отстаёт на семь зачётных баллов.

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