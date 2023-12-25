Левандовски стар, а не звезда: «Барселоне» надо думать, куда пристроить поляка

Роберт Левандовски проваливает сезон, и «Барселоне» пора думать, как избавиться от поляка. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» этому даже не удивляется.

Левандовски больше не топ-форвард

Полтора года назад «Барселона» прикладывала усилия, чтобы забрать Роберта Левандовски из «Баварии», а сам поляк пошёл на конфликт с руководством мюнхенского клуба. В Каталонии надеялись, что форвард своими голами будет приносить результат в любом случае, пока Хави будет строить команду.

В минувшем сезоне в некоторой степени так и было. До чемпионата мира Левандовски тащил «Барселону», забив 13 голов в стартовых 14 турах. В некотором смысле тот стартовый отрезок и предопределил чемпионство «блауграны». Каталонцы тогда возглавили таблицу, порой побеждая невнятно. После чемпионата мира Левандовски выглядел уже не так здорово, отличившись всего 10 раз. Так или иначе, «Барселона» стала чемпионом, что позволило Хави чуть расслабиться, ведь трофей был в кармане.

Однако тенденция второй части прошлого сезона продолжилась и в этом. Левандовски в Ла Лиге отличился всего 8 раз (2 – с пенальти), и лишь 2 гола влетели в ворота команд, располагающихся в верхней части таблицы. В Лиге чемпионов поляк забил однажды – в первом туре слабейшему «Антверпену». Левандовски уже не просто не тянет и не обеспечивает «Барселону» результатом, а скорее становится проблемой.

В чем причины неудач поляка?

Кажется, что причина банальна и была предсказуема полтора года назад, когда его брали. В августе Левандовски исполнилось 35 лет. Медицина добилась серьёзного прогресса в последние годы, но всё же победить возраст нельзя. Левандовски просто сдал естественным образом. Так происходило со многими до него и будет со многими после.

Помимо чисто физиологических причин, есть и психологическая. Чемпионат мира в Катаре был стимулом, ради которого Левандовски продолжал держать себя в форме. Потом по инерции было ещё желание выиграть Ла Лигу. Теперь же задач, которые интересуют форварда, кажется, уже нет. Возможно, стыки перед Евро и сам турнир, если туда поляки отберутся, придадут мотивации форварду, но всё же это не так волнительно, как мундиаль.

Что делать «Барселоне»?

В целом спад Левандовски легко предсказывался. Когда каталонцы подписывали ветерана полтора года назад, было очевидно, что это временное решение. Проблема «блауграны» заключается в том, что контракт поляка действует до лета 2026 года. Зарплата у нападающего серьёзная, и держать его ещё полтора сезона – накладно. При этом понятно, что единственное место, где Левандовски готовы будут платить соразмерную зарплату, это Саудовская Аравия. По данным СМИ, «Барселона» уже начала переговоры с футболистом и его агентом, чтобы найти вариант на Ближнем Востоке.

Что касается замены, то, видимо, «Барселоне» придётся делать ставку на молодого Виктора Роке. Юный бразилец переезжает в Каталонию в январе. Вопрос в том, насколько он способен будет быстро заиграть на уровне «Барселоны». Можно вспомнить, как тот же «Реал» постепенно подводил Винисиуса и Родриго, не форсируя адаптацию и не давя на них.

В этой связи, скорее всего, «Барселона» не будет рубить с плеча и завершит сезон с Левандовски в составе, а уже летом будет принимать решение о будущем поляка. В конце концов если Роке не заиграет, то каталонцам придётся и дальше делать ставку на ветерана, ведь найти деньги на другого нападающего будет сложно.

Роман Андреев