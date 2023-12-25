«Барселона» не будет участвовать на клубном чемпионате мира 2025 года

«Барселона» не будет участвовать на клубном чемпионата мира 2025 года. По информации от издания Mundo Deportivo, каталонский клуб не войдёт в число участников нового формата турнира.

Напомним, в 2025 году в клубном чемпионате мира будет участвовать далеко не одна европейская команда. Обычно в этом турнире выступает обладатель континентального кубка, но по новому формату участников будет больше. Ранее сообщалось, что в турнире точно сыграют лондонский «Челси», мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Источник сообщает, что каждый клуб получит за участие 50 миллионов евро призовых.