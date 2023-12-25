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Чемпионат Испании. Ла Лига

Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника

25 Декабря 2023 • 14:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Мадридский «Реал» с большой долей вероятности будет вынужден выйти на январский трансферный рынок. По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, руководство «сливочных» не устраивает связка между Антонио Рюдигером и Начо Фернандесом. Именно поэтому клуб хочет купить нового центрального защитника.

Напомним, «Реал» испытывает большие проблемы с глубиной состава. Давид Алаба недавно получил травму крестообразных связок колена и выбыл до конца сезона. Эдер Милитао получил такое же повреждение перед стартом сезона. Возвращение бразильского защитника ожидается в середине весны.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес Антонио Рюдигер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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