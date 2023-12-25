«Реал» хочет поскорее продлить контракт с Кроосом

Мадридский «Реал» хочет поскорее продлить контракт со своим полузащитником Тони Кроосом. По информации от издания Marca, «королевский клуб» хочет оставить опытного полузащитника на следующий сезон.

Тем не менее, если верить источнику, далеко не всё зависит от желания руководства «Реала». Дело в том, что Кроос ранее хотел завершить профессиональную карьеру летом 2024 года. Тони пока не определился, хочет ли отложить уход на пенсию хотя бы ещё на один год.

Кроос в нынешнем сезоне отметился одним голом и шестью результативными передачами в чемпионате Испании. 33-летний полузащитник с 2014 года защищает цвета мадридского «Реала».