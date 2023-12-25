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Левандовски считает, что способен отыграть ещё два сезона за «Барселону»

25 Декабря 2023 • 14:40 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски не спешит покидать «сине-гранатовых». По информации от издания Sport, поляк считает, что способен отыграть за нынешнюю команду ещё два сезона на высоком уровне.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что «Барселона» задумывается над летней продажей 35-летнего поляка в Саудовскую Аравию, где в услугах нападающего заинтересованы сразу несколько местных клубов.

В этом сезоне Левандовски забил 8 голов и отдал 4 ассиста в чемпионате Испании. Руководство «Барселоны» недовольно выступлениями опытного поляка в нынешней кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски

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