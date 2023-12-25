«Бетис» хочет арендовать защитника «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Хави Галан может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Согласно сведениям Todofichajes, в подписании игрока заинтересован севильский «Бетис».

Андалусийцы видят в Галане потенциальную замену Хуану Миранде, которого собирается приобрести «Милан». Переговоры между «Бетисом» и «матрасниками» стартовали несколько недель назад. Севильский клуб хочет арендовать Хави до конца сезона с правом выкупа.

29-летний защитник перешел в «Атлетико» минувшим летом из «Сельты». Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2026 года.