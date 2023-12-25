«Барселона» готова сообщить Алонсо, что не будет продлевать с ним контракт

Каталонская «Барселона» готова официально сообщить своему левому защитнику Маркосу Алонсо, что он покинет клуб летом на правах свободного агента. По информации от издания Sport, руководство «сине-гранатовых» не намерено продлевать контракт с опытным испанцем.

Напомним, сам Алонсо тоже недоволен своим положением в «Барселоне», так как получает недостаточно игровой практики. Футболист уже рассматривает другие варианты для продолжения карьеры. Ранее Маркоса связывали с возвращением в Английскую премьер-лигу, где испанец выступал за лондонский «Челси» до перехода в «Барселону».