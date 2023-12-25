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Модрич сам будет решать, оставаться ли ему в «Реале» ещё на сезон

25 Декабря 2023 • 12:40 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сам руководит своим будущим в «королевском клубе». По информации от Diario AS, руководство «сливочных» позволило хорвату самому решать своё будущее.

Действующий контракт 38-летнего ветерана заканчивается в конце нынешнего сезона. При этом Модрич может сам решить, продлевать ли ему соглашение ещё на один год или уйти летом на правах свободного агента.

Напомним, Модрич в нынешнем сезоне отметился голом и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. Ранее сообщалось об интересе к опытному полузащитнику со стороны «Аль-Насра».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич

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