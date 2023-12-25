Роберто готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в клубе хотя бы на следующий сезон. Об этом сообщает издание Sport.

В данный момент у Роберто одна из самых низких зарплат в «Барселоне». Несмотря на это, капитан команды готов пойти на очередное понижение, чтобы остаться на «Камп Ноу».

Напомним, нынешнее соглашение Роберто с «Барселоной» истекает в конце сезона. При этом в контракте есть пункт, согласно которому договор будет автоматически продлён на год при том условии, что Серхи сыграет определённое количество матчей.