Бальде интересен трём топ-клубам АПЛ

Левый защитник каталонской «Барселоны» попал в сферу интересов трёх топ-клубов из Английской премьер-лиги. По информации от издания Sport, Алехандро интересен «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и лондонскому «Челси».

Источник в то же время сообщает, что в данный момент 20-летний Бальде считается неприкасаемым для руководства «Барселоны». Сам футболист тоже хотел бы остаться в команде Хави Эрнандеса на длительное время.

Ранее другие источники сообщали, что «Барселона» задумывается над продажей Бальде в летнее трансферное окно. За переход фуллбека каталонцы якобы рассчитывают получить солидную сумму компенсации для погашения части долгов.