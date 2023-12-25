«Реал» активно следит за Гутьерресом

Мадридский «Реал» активно следит за прогрессом своего бывшего левого защитника Мигеля Гутьерреса, который выступает в составе «Жироны». По информации от издания Marca, «королевский клуб» вскоре может приобрести 22-летнего фуллбека.

Напомним, у «Реала» есть первоочередное право выкупа Гутьерреса за 8 миллионов евро. «Королевский клуб» ищет нового левого защитника, ведь руководство летом планирует продать Ферлана Менди. Впрочем, более приоритетным кандидатом пока считается Альфонсо Дэвис из мюнхенской «Баварии».

Гутьерес в этом розыгрыше Ла Лиги отметился одним голом и результативной передачей.