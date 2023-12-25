Тренер «Барселоны» Хави раскрыл желание на 2024 год

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поведал о своем желании на 2024 год.

«Желание на следующий год? Здоровье, мир и успехи для нашего клуба. Надеюсь, что благодаря нашему труду все это станет возможно. Мы хотим завоевать как можно больше трофеев. Мне бы хотелось пожелать, чтобы новый год был как минимум не хуже уходящего», - приводит слова специалиста Barca Universal.

По итогам 18 туров чемпионата Испании каталонский гранд набрал 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «Барселона» пробилась в раунд плей-офф, где встретится с итальянским «Наполи».