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Серхио Рамос оценил выступление «Севильи» в 2023 году

25 Декабря 2023 • 10:45 Комментировать

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос прокомментировал выступление своей команды в уходящем году.

«Нам не так хотелось завершить 2023 год, но мы сражались до конца. Теперь настало время подвести итоги. Команда сосредоточена на продолжении работы в следующем году. Есть много вещей, которые нужно улучшить, и мы сделаем это вместе», - гласит сообщение 37-летнего футболиста в социальных сетях.

«Севилья» неудачно выступила в Лиге чемпионов УЕФА, заняв последнее место в группе. В испанской Ла Лиге андалусийцы располагаются лишь на 15-й строчке после 18 проведенных туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос
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