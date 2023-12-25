Серхио Рамос оценил выступление «Севильи» в 2023 году

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос прокомментировал выступление своей команды в уходящем году.

«Нам не так хотелось завершить 2023 год, но мы сражались до конца. Теперь настало время подвести итоги. Команда сосредоточена на продолжении работы в следующем году. Есть много вещей, которые нужно улучшить, и мы сделаем это вместе», - гласит сообщение 37-летнего футболиста в социальных сетях.

«Севилья» неудачно выступила в Лиге чемпионов УЕФА, заняв последнее место в группе. В испанской Ла Лиге андалусийцы располагаются лишь на 15-й строчке после 18 проведенных туров.