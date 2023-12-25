Майер: «Я бы не стал возвращать Крооса в сборную Германии»

Экс-вратарь сборной Германии и «Баварии» Зепп Майер не считает хорошей идеей возможное возвращение Тони Крооса в национальную команду.

33-летний полузащитник мадридского «Реала» завершил карьеру в сборной ещё в 2021 году, но может вернуться в её ряды ради выступления на домашнем Евро-2024. Рулевой Юлиан Нагельсманн не стал исключать такую возможность, однако решение самого хавбека пока неизвестно.

«Я бы не стал возвращать Крооса. Его время в сборной уже прошло. Сейчас у нас есть много других талантливых игроков, выступающих на его позиции, и они способны помочь команде. Впрочем, всё это не значит, что Тони не является великим игроком, не стоит умалять его заслуги перед немецким футболом», – цитирует Bayern & Germany Майера.