Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Майер: «Я бы не стал возвращать Крооса в сборную Германии»

25 Декабря 2023 • 01:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Экс-вратарь сборной Германии и «Баварии» Зепп Майер не считает хорошей идеей возможное возвращение Тони Крооса в национальную команду.

33-летний полузащитник мадридского «Реала» завершил карьеру в сборной ещё в 2021 году, но может вернуться в её ряды ради выступления на домашнем Евро-2024. Рулевой Юлиан Нагельсманн не стал исключать такую возможность, однако решение самого хавбека пока неизвестно.

«Я бы не стал возвращать Крооса. Его время в сборной уже прошло. Сейчас у нас есть много других талантливых игроков, выступающих на его позиции, и они способны помочь команде. Впрочем, всё это не значит, что Тони не является великим игроком, не стоит умалять его заслуги перед немецким футболом», – цитирует Bayern & Germany Майера.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Германии Тони Кроос Зепп Майер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Декабря
01:12
Майер: «Я бы не стал возвращать Крооса в сборную Германии»
24 Декабря
23:26
Романо: «Ситуация Дэвиса в «Баварии» по-прежнему сложна, «Реал» скоро начнёт действовать»
22:43
Варан вряд ли вернётся в «Реал»
22:06
«Реал» принял решение по Марину
13:48
Фермин Лопес назвал своего самого сложного соперника
13:02
Васкес хочет продлить контракт с «Реалом»
11:09
Эндрик: «Я никого не боюсь»
23 Декабря
17:28
Селюк: Ренан в «Реал»? У нас любят так говорить, а потом игрок уходит в «Факел»
15:22
В «Реале» ответили на вопрос о возможном трансфере Ренана 1
13:02
Мусиала: «Очень рад, что во мне и в Беллингеме видят будущих обладателей «Золотого мяча»
22 Декабря
17:06
Беллингем вошёл в тройку самых дорогих футболистов планеты
16:53
Стало известно, когда Родриго вернётся на поле
03:25
Родриго повредил колено – в ближайшее время игрок пройдёт медобследование
01:46
«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАЛЬОРКА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
01:44 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» и «Ливерпуль» включились в борьбу за нападающего «Атлетико» слухи
01:12 · Испания. Ла Лига
Майер: «Я бы не стал возвращать Крооса в сборную Германии»
00:51 · Испания. Ла Лига
Деку включил четырёх полузащитников в шорт-лист «Барселоны» слухи
00:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с ценником Левандовски слухи
24 Декабря
23:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рискует упустить восходящую звезду по прозвищу «Мессиньо»
23:26 · Германия. Бундеслига
Романо: «Ситуация Дэвиса в «Баварии» по-прежнему сложна, «Реал» скоро начнёт действовать»
22:56 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» вряд ли выкупит Кепу
22:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложила 4 млн евро за 17-летнего полузащитника слухи
22:43 · Англия. Премьер-лига
Варан вряд ли вернётся в «Реал»
22:06 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Марину слухи
22:04 · Испания. Ла Лига
Романо подтвердил долгосрочный контракт Иско с «Бетисом»
21:28 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не одобряет продление аренды Фелиша в «Барселоне» слухи
18:59 · Англия. Премьер-лига
​В топ-5 лигах только три команды в 2023 году проиграли больше матчей, чем «Челси»
17:44 · Испания. Ла Лига
​Лапорта в «Реале» не будет
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов в семь раз увеличить зарплату Кубо 1 слухи
Все новости
Рекомендуем