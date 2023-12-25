Деку включил четырёх полузащитников в шорт-лист «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку определил потенциальные цели клуба на трансферном рынке.

«Сине-гранатовые» рассчитывают усилить среднюю линию в 2024 году в меру своих финансовых возможностей, которые на данный момент далеко не безграничны. Как информирует Onze, в список кандидатов, составленный Деку, попали Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Гвидо Родригес («Бетис»), Адриен Рабио («Ювентус») и Жоржиньо («Арсенал»). Все четверо могут стать свободными агентами уже по окончании сезона – их действующие контракты подходят к концу.

Ранее сообщалось, что рулевой Хави Эрнандес хотел бы видеть в команде нового полузащитника уже в январе.