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«Барселона» определилась с ценником Левандовски слухи

25 Декабря 2023 • 00:12 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

«Барселона» подумывает о продаже Роберта Левандовски.

Как неоднократно отмечалось, в каталонском клубе не в восторге от игры 35-летнего форварда в текущем сезоне. Сам поляк и его агент не рассматривают возможность ухода до 2025 года, однако трансфер всё же может состояться. По сведениям Managing Barca, «Барселона» будет готова отпустить игрока следующим летом за 20 млн евро.

Интерес к Роберту Левандовски проявляли клубы из Саудовской Аравии – нападающий ответил отказом. В активе бывшей звезды «Баварии» девять забитых мячей и пять результативных передач в 21 поединке за команду Хави Эрнандеса в нынешней кампании.

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