«Барселона» рискует упустить восходящую звезду по прозвищу «Мессиньо»

Вингер Эстеван Виллиан может не дождаться предложения от «Барселоны».

Как известно, 16-летний футболист «Палмейраса» мечтает выступать за каталонский клуб. «Барселона» фигурирует в числе многочисленных претендентов на бразильского вундеркинда, но, возможно, так и не сможет переманить его в свои ряды. По данным журналиста Рохера Торельо, Эстеван и его отец ждут конкретики от руководства «сине-гранатовых», однако планы могут сорваться из-за финансовых трудностей клуба.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эстевана Виллиана в 10 млн евро. Интерес к «Мессиньо» также приписывался мадридскому «Реалу», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».