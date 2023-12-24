Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» рискует упустить восходящую звезду по прозвищу «Мессиньо»

24 Декабря 2023 • 23:48 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
04.01 23:30

Вингер Эстеван Виллиан может не дождаться предложения от «Барселоны».

Как известно, 16-летний футболист «Палмейраса» мечтает выступать за каталонский клуб. «Барселона» фигурирует в числе многочисленных претендентов на бразильского вундеркинда, но, возможно, так и не сможет переманить его в свои ряды. По данным журналиста Рохера Торельо, Эстеван и его отец ждут конкретики от руководства «сине-гранатовых», однако планы могут сорваться из-за финансовых трудностей клуба.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эстевана Виллиана в 10 млн евро. Интерес к «Мессиньо» также приписывался мадридскому «Реалу», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Палмейрас Эстеван Виллиан ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Декабря
00:12
«Барселона» определилась с ценником Левандовски
24 Декабря
22:54
«Барселона» предложила 4 млн евро за 17-летнего полузащитника
21:28
«Атлетико» не одобряет продление аренды Фелиша в «Барселоне»
14:47
«Манчестер Сити» хочет минимум 30 миллионов евро за Канселу
14:31
«Барселона» может перехватить Мбаппе у «Реала»
14:25
Фермин Лопес: «Гави – мой лучший друг»
13:48
Фермин Лопес назвал своего самого сложного соперника
12:02
Левандовски больше не считается неприкасаемым, «Барселона» может продать игрока летом
11:26
«Барселона» не может себе позволить трансфер Эчеверри
11:03
Ромеу потерял доверие Хави, тренер «Барселоны» хочет пригласить нового опорника
10:48
Фермин Лопес назвал самый сложный момент для «Барселоны» в этом сезоне
23 Декабря
15:45
У «Баварии» есть минимальные шансы заполучить Араухо летом
14:16
«Барселона» готова заплатить 25 миллионов евро за Эчеверри
11:50
УЕФА не собирается отстранять «Барселону» от Лиги чемпионов 1
01:12
Хави ждёт, что «Барселона» подпишет нового полузащитника в январе
22 Декабря
23:46
Инсайдер Романо прокомментировал слухи о возможном отказе «Барселоны» от выкупа Фелиша
23:15
Хави предоставил игрокам «Барселоны» дополнительный выходной – названа причина
21:17
«Барселона» собиралась подписать игрока «Тоттенхэма» вместо Фелиша, но Лапорта выбрал португальца
20:55
Хави против выкупа Фелиша 4
21 Декабря
23:45
Романо: «Реал» и «Барселона» не сдадутся в борьбе за создание Суперлиги»
21:51
Стало известно, при каком условии Серхи Роберто останется в «Барселоне»
21:33
Тебас – о финансовом состоянии «Барселоны»: «Клубу потребуется время, чтобы выйти на уровень «Реала»
19:47
Стало известно, когда Роке прибудет в расположение «Барселоны»
11:23
Хави накричал на Левандовски в перерыве матча с «Альмерией» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАС-ПАЛЬМАС БАРСЕЛОНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Декабря
00:12 · Испания. Ла Лига
«Барселона» определилась с ценником Левандовски слухи
24 Декабря
23:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» рискует упустить восходящую звезду по прозвищу «Мессиньо»
23:26 · Германия. Бундеслига
Романо: «Ситуация Дэвиса в «Баварии» по-прежнему сложна, «Реал» скоро начнёт действовать»
22:56 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» вряд ли выкупит Кепу
22:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложила 4 млн евро за 17-летнего полузащитника слухи
22:43 · Англия. Премьер-лига
Варан вряд ли вернётся в «Реал»
22:06 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Марину слухи
22:04 · Испания. Ла Лига
Романо подтвердил долгосрочный контракт Иско с «Бетисом»
21:28 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не одобряет продление аренды Фелиша в «Барселоне» слухи
18:59 · Англия. Премьер-лига
​В топ-5 лигах только три команды в 2023 году проиграли больше матчей, чем «Челси»
17:44 · Испания. Ла Лига
​Лапорта в «Реале» не будет
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов в семь раз увеличить зарплату Кубо 1 слухи
16:45 · Испания. Ла Лига
​Эндрик: «В футболе нужно быть холодным»
15:13 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» растут сомнения по поводу Фелиша
14:47 · Испания. Ла Лига
«Манчестер Сити» хочет минимум 30 миллионов евро за Канселу
Все новости
Рекомендуем