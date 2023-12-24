«Барселона» предложила 4 млн евро за 17-летнего полузащитника

Хавбек шведского «Юргордена» Лукас Бергвалл может перебраться в «Барселону».

Юный игрок привлёк внимание ряда грандов европейского футбола, но именно каталонцы считаются главными претендентами на восходящую звезду. По сведениям инсайдера Маттео Моретто, «Барселона» сделала «Юргордену» первое предложение на сумму в 4 млн евро без учёта бонусов, также стокгольмский клуб сможет рассчитывать на процент от возможной будущей перепродажи полузащитника. Конкуренцию «сине-гранатовым» в борьбе за шведа намерен составить миланский «Интер».

Лукас Бергвалл отметит 18-летие в начале февраля. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.