Центральный защитник мадридского «Реала» Рафа Марин, на правах аренды выступающий за «Алавес», вряд ли вернётся в свой клуб в ближайшее время.

«Сливочные» потеряли Давида Алабу, выбывшего из-за травмы до конца сезона, в связи с чем, по слухам, рассматривали возможность досрочного возвращения из аренды Марина. По обновлённым данным журналиста Хосе Феликса Диаса, несмотря на кадровые трудности в обороне, в «Реале» не собираются отзывать 21-летнего игрока из аренды в январе.

Рафа Марин провёл 15 матчей за «Алавес» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Контракт испанца с мадридским грандом рассчитан до середины 2026 года.