Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял решение по Марину слухи

24 Декабря 2023 • 22:06 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Алавес
02.01 21:15

Центральный защитник мадридского «Реала» Рафа Марин, на правах аренды выступающий за «Алавес», вряд ли вернётся в свой клуб в ближайшее время.

«Сливочные» потеряли Давида Алабу, выбывшего из-за травмы до конца сезона, в связи с чем, по слухам, рассматривали возможность досрочного возвращения из аренды Марина. По обновлённым данным журналиста Хосе Феликса Диаса, несмотря на кадровые трудности в обороне, в «Реале» не собираются отзывать 21-летнего игрока из аренды в январе.

Рафа Марин провёл 15 матчей за «Алавес» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Контракт испанца с мадридским грандом рассчитан до середины 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Алавес Рафа Марин ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 24 Декабря
14:13
«Боюсь, что на Захаряна махнут рукой в «Реал Сосьедаде» — Селюк 1
23 Декабря
04:36
«Милан» и «Фиорентина» претендуют на молодого форварда «Атлетико»
22 Декабря
21:24
Тихонов: Захарян одарённый, но в Испании надо пахать в три раза больше
21 Декабря
22:04
«Арсеналу» по-прежнему интересен Субименди, но есть одна проблема
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД АЛАВЕС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
22:56 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» вряд ли выкупит Кепу
22:54 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложила 4 млн евро за 17-летнего полузащитника слухи
22:43 · Англия. Премьер-лига
Варан вряд ли вернётся в «Реал»
22:06 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по Марину слухи
22:04 · Испания. Ла Лига
Романо подтвердил долгосрочный контракт Иско с «Бетисом»
21:28 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не одобряет продление аренды Фелиша в «Барселоне» слухи
18:59 · Англия. Премьер-лига
​В топ-5 лигах только три команды в 2023 году проиграли больше матчей, чем «Челси»
17:44 · Испания. Ла Лига
​Лапорта в «Реале» не будет
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов в семь раз увеличить зарплату Кубо 1 слухи
16:45 · Испания. Ла Лига
​Эндрик: «В футболе нужно быть холодным»
15:13 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» растут сомнения по поводу Фелиша
14:47 · Испания. Ла Лига
«Манчестер Сити» хочет минимум 30 миллионов евро за Канселу
14:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может перехватить Мбаппе у «Реала»
14:25 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес: «Гави – мой лучший друг»
14:13 · Испания. Ла Лига
«Боюсь, что на Захаряна махнут рукой в «Реал Сосьедаде» — Селюк 1
Все новости
Рекомендуем