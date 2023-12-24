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Романо подтвердил долгосрочный контракт Иско с «Бетисом»

24 Декабря 2023 • 22:04 Комментировать
Сельта
...
Бетис
03.01 21:15

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети подтвердил новый контракт полузащитника «Бетиса» Иско с клубом из Севильи.

«Иско принял предложение «Бетиса» по новому контракту о его продлении до июня 2027 года. Соглашение заключено. Огромное событие для «Бетиса» после решения летом подписать Иско в качестве свободного агента и его отличных выступлений», - пишет Фабрицио.

31-летний Иско провёл в этом сезоне 23 официальных матча за «Бетис» и отличился в них тремя забитыми голами и четырьмя голевыми передачами. Действующий контракт испанца краткосрочный: он связывает Иско с клубом лишь до конца текущего футбольного сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Иско

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