Романо подтвердил долгосрочный контракт Иско с «Бетисом»

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети подтвердил новый контракт полузащитника «Бетиса» Иско с клубом из Севильи.

«Иско принял предложение «Бетиса» по новому контракту о его продлении до июня 2027 года. Соглашение заключено. Огромное событие для «Бетиса» после решения летом подписать Иско в качестве свободного агента и его отличных выступлений», - пишет Фабрицио.

31-летний Иско провёл в этом сезоне 23 официальных матча за «Бетис» и отличился в них тремя забитыми голами и четырьмя голевыми передачами. Действующий контракт испанца краткосрочный: он связывает Иско с клубом лишь до конца текущего футбольного сезона.