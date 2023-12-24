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«Атлетико» не одобряет продление аренды Фелиша в «Барселоне» слухи

24 Декабря 2023 • 21:28 Комментировать
Жирона
...
Атлетико М
03.01 23:30

«Барселоне» будет трудно продлить арендное соглашение нападающего Жоау Фелиша.

Португалец арендован каталонским клубом у «матрасников» до конца текущего сезона. Из-за финансовых проблем «Барселона», вероятно, не сможет оформить выкуп 24-летнего игрока в 2024 году, поэтому одним из наиболее реальных сценариев считается продление аренды ещё на один сезон. По сведениям журналиста Маттео Моретто, провернуть это будет нелегко: «Атлетико» не хочет вновь отпускать Фелиша в аренду, если в сделке не будет пункта с обязательством выкупа. Кроме того, как отмечает источник, руководство мадридцев запросит за аренду порядка 15 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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