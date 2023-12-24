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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта в «Реале» не будет

24 Декабря 2023 • 17:44 Комментировать

После серьёзной травмы колена, которую получил защитник Давид Алаба, «Реал» ищет нового футболиста в оборонительную линию. Мадридский гранд стали связывать с Эмериком Лапортом, ныне выступающим за «Аль-Наср». Впрочем, экс-игрок «Манчестер Сити» в «Реал» не перейдёт. Как сообщает Marca, Лапорт обрёл стабильность в Саудовской Аравии и не собирается менять клубную прописку. В тому же мадридский клуб не готов платить Эмерику те деньги, которые он получает в «Аль-Насре».

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эмерика Лапорта в 25 миллионов евро.

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