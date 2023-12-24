Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Эндрик: «В футболе нужно быть холодным»

24 Декабря 2023 • 16:45 Комментировать

Нападающий Эндрик, который летом после своего 18-летия станет игроком мадридского «Реала», высказался о себе.

«В футболе нужно быть холодным. Я такой. С самых ранних нет мне приходилось показывать, что я никого не боюсь. Я холоден, по крайней мере, так говорят мои мама и сестра из-за решений, которые я принимаю, и того, как я говорю. В футболе нужно быть холодным», - сказал Эндрик, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что Эндрик недавно побывал в расположении «Реала», где пообщался с будущими одноклубниками.

«Реал» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с «Жироной».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Эндрик ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 7
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
Тен Хаг: «В «Манчестер Юнайтед» каждый должен брать на себя ответственность» 5
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 24 Декабря
17:44 · Испания. Ла Лига
​Лапорта в «Реале» не будет
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов в семь раз увеличить зарплату Кубо слухи
16:45 · Испания. Ла Лига
​Эндрик: «В футболе нужно быть холодным»
15:13 · Испания. Ла Лига
​В «Барселоне» растут сомнения по поводу Фелиша
14:47 · Испания. Ла Лига
«Манчестер Сити» хочет минимум 30 миллионов евро за Канселу
14:31 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может перехватить Мбаппе у «Реала»
14:25 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес: «Гави – мой лучший друг»
14:13 · Испания. Ла Лига
«Боюсь, что на Захаряна махнут рукой в «Реал Сосьедаде» — Селюк 1
13:48 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес назвал своего самого сложного соперника
13:02 · Испания. Ла Лига
Васкес хочет продлить контракт с «Реалом»
12:56 · Испания. Ла Лига
«Сельта» прекратила сотрудничество с Кампушем
12:30 · Англия. Премьер-лига
Три гранда хотят купить Рэшфорда
12:02 · Испания. Ла Лига
Левандовски больше не считается неприкасаемым, «Барселона» может продать игрока летом
11:48 · Испания. Ла Лига
Пети - о Суперлиге: «Перес плюёт на УЕФА»
11:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не может себе позволить трансфер Эчеверри
Все новости
Рекомендуем