​Эндрик: «В футболе нужно быть холодным»

Нападающий Эндрик, который летом после своего 18-летия станет игроком мадридского «Реала», высказался о себе.

«В футболе нужно быть холодным. Я такой. С самых ранних нет мне приходилось показывать, что я никого не боюсь. Я холоден, по крайней мере, так говорят мои мама и сестра из-за решений, которые я принимаю, и того, как я говорю. В футболе нужно быть холодным», - сказал Эндрик, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что Эндрик недавно побывал в расположении «Реала», где пообщался с будущими одноклубниками.

«Реал» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с «Жироной».