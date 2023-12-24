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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В «Барселоне» растут сомнения по поводу Фелиша

24 Декабря 2023 • 15:13 Комментировать

Будущее нападающего Жоау Фелиша остаётся туманным. Как сообщает TodoFichajes, в «Барселоне» растут сомнения по поводу того, стоит ли клубу выкупать португальского футболиста у «Атлетико». Каталонский клуб смущает нестабильность Фелиша: игрок может выдать яркий матч, а за ним – ряд провальных.

В 20 матчах сезона 2023/2024 Жоау Фелиш записал на свой счёт шесть голов и три голевых паса на партнёров.

Отметим, что 2023 год «Барселона» завершила на четвёртой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч команда Хави проведёт 4 января – против «Лас-Пальмаса» на поле соперника.

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